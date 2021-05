KondZilla vai estrear como ator em série da Globoplay

Konrad Dantas, conhecido como KondZilla, vai estrear como ator em uma produção da Globoplay. Conhecido como diretor e produtor musical, ele vai atuar na série “Core”. A informação foi confirmada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, ele viverá um policial na trama. A série foi criada por José Junior e será dirigida por Heitor Dhalia.

KondZilla, ganhou fama ao investir no funk e tornar desconhecidos famosos com a produção de videoclipes no YouTube. Com mais de 64 milhões de inscritos, ele tem o título de maior canal brasileiro da plataforma.

Durante a pandemia, além dos videoclipes, a produtora investiu em lives com artistas. O produtor também se engajou a ajudar comunidades carentes. No ano passado, ele comprou mais de dez toneladas de alimentos para distribuir para famílias necessitadas.

KondZilla ainda é o criador de “Sintonia”, a terceira série mais vista por brasileiros na Netflix em 2019 e que já teve a segunda temporada confirmada. Empresa de streaming ainda não confirmou a data de retorno da série.

Idealizada por KondZilla quando ele ainda era um adolescente e morava em uma favela no Guarujá, “Sintonia” mostra os dramas e sonhos de Nando, Rita e Doni, três jovens de uma favela fictícia de São Paulo. A maior parte das cenas da primeira temporada foi gravada na favela do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

FONTE: FOLHAPRESS

