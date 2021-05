Jovem ganha US$ 1 milhão em sorteio por se vacinar contra Covid-19

Abbigail Bugenske, uma jovem de 22 anos, foi a ganhadora do primeiro sorteio de US$ 1 milhão feito pelo governo do estado de Ohio, nos Estados Unidos, para incentivar a vacinação contra a Covid-19.

Joseph Costello, aluno da oitava série, foi o vencedor de uma bolsa integral para a faculdade. Os dois se inscreveram no prêmio, anunciado pelo governador no dia 12 para aumentar a taxa de vacinação no estado (veja mais abaixo).

Bugenske contra que estava dirigindo para a casa de sua família, no subúrbio de Cleveland, quando recebeu um telefonema do governador do estado, Mike DeWine, que é do Partido Republicano.

“Um redemoinho”, resumiu a jovem durante entrevista coletiva virtual sobre o prêmio. “Ainda estou ‘digerindo’ [a notícia], e gosto de dizer que parece que isso está acontecendo com outra pessoa”.

Bugenske é engenheira mecânica, trabalha para a GE Aviation, no subúrbio de Cincinnati, e diz que recebeu a vacina Moderna assim que se tornou elegível, muito antes do anúncio da loteria.

Ela afirma que pretende investir a maior parte do prêmio, doar uma parte para instituições de caridade e comprar um carro (e também que não planeja deixar seu emprego).

5 prêmios de US$ 1 milhão

Mais de 2,7 milhões de adultos se inscreveram para concorrer aos cinco sorteios de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual) e mais de 104 mil adolescentes de 12 a 17 anos estão participando dos sorteios da bolsas de estudos para a faculdade.

Os sorteios do “Vax-a-Million” são feitos às quartas-feiras e anunciados na televisão. O primeiro foi realizado ontem (26).

Para participar, o interessado deve morar em Ohio, ter mais de 18 anos (no caso dos prêmios de US$ 1 milhão) e ter se vacinado com ao menos uma dose de qualquer vacina antes da data do sorteio.

Medidas para incentivar a vacinação contra a Covid-19 têm sido tomadas por vários estados americanos: em Nova Jersey, o governador anunciou a distribuição de cervejas a quem se vacinar.

A ideia do governador de Ohio inspirou loterias de incentivo semelhantes no Colorado, em Maryland, em Nova York e no Oregon.

FONTE: G1

Comentarios