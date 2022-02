Joana Darc recebe Prêmio Nacional de luta pela Igualdade Racial

A deputada Joana Darc (PL) foi homenageada com o Prêmio Nacional Igualdade, em reconhecimento a defesa pela igualdade social e racial no estado do Amazonas. O evento foi realizado pelo Instituto Nacional Afro Origem (INAÔ), nesta quarta-feira, 2, no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Joana Darc destacou que a luta por igualdade social e racial, assim como outras lutas de minorias, precisam cada vez mais estar presente nas discussões do poder público, para que de fato, a igualdade se torne realidade.

“Ainda há muito a se fazer em defesa das minorias, sejam elas pela cor da pessoa, pelo gênero, etnia, pela situação financeira, etc. No entanto, se faz cada vez mais necessária a participação dos homens e mulheres públicos para endossar essa luta no nosso estado”, destacou.

A parlamentar destacou ainda que é preciso conscientizar a sociedade sobre a igualdade social. Ela disse que tem tentado abraçar essa causa, através do mandato participativo.

“Esse prêmio é um reconhecimento pelas nossas proposituras em favor do movimento negro, em prol das causas que muitas vezes não têm representatividade no parlamento estadual. E nós vamos continuar lutando por essas pessoas que infelizmente ainda não têm muita representatividade na política, assim como nós mulheres, mas vamos continuar na luta pelo fortalecimento do movimento negro no nosso estado”, finalizou.

Luta pelos movimentos sociais

O presidente do Instituto Nacional Afro-Origem (INAÔ), Christian Rocha destacou a sensibilidade da deputada Joana Darc nas questões relacionadas aos movimentos sociais, entre eles o Movimento Negro.

“A deputada Joana Darc sempre demonstrou ser sensível às causas dos movimentos sociais. Durante o ápice da pandemia, ela foi nossa voz dentro do parlamento e nós temos muito a agradecer”, disse.

*Com informações da assessoria