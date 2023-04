Ispace do Japão assume fracasso na tentativa de fazer primeiro pouso comercial na Lua

A startup japonesa Ispace disse que sua tentativa de fazer o primeiro pouso privado na Lua falhou na terça-feira, 25, depois de perder contato com seu módulo de pouso Hakuto-R Mission 1 (M1), concluindo que provavelmente ele caiu na superfície lunar.

“Perdemos a comunicação, então temos que assumir que não conseguimos completar o pouso na superfície lunar”, disse o presidente-executivo da ispace, Takeshi Hakamada, em uma transmissão ao vivo da empresa, enquanto os engenheiros de controle da missão em Tóquio continuavam tentando recuperar o contato com o módulo de pouso.

O módulo M1 parecia pronto para pousar de forma autônoma por volta das 13h40 (horário de Brasília) depois de chegar a 90 metros da superfície lunar, mostrou uma animação ao vivo da telemetria do módulo de pouso.

No momento esperado para o pouso, os engenheiros no controle da missão pareciam ansiosos enquanto aguardavam a confirmação de sinal do M1, mas essa confirmação não veio.

“Nossos engenheiros continuarão investigando a situação”, disse Hakamada. “Neste momento, o que posso dizer é que estamos muito orgulhosos de já termos conseguido muitas coisas durante esta missão.”

A empresa disse em um comunicado na quarta-feira no Japão que acredita que a espaçonave pode ter feito um “pouso forçado” na superfície lunar.

A espaçonave foi lançada de Cabo Canaveral, Flórida, em um foguete SpaceX em dezembro e completou 8 dos 10 objetivos da missão no espaço. Isso irá fornecer dados valiosos para a próxima tentativa de pouso da ispace em 2024, disse Hakamada.