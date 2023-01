IPTU Premiado 2022: David Almeida realiza entrega dos cheques simbólicos aos ganhadores da campanha

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, entregou, na manhã desta terça-feira, 31/1, os cheques simbólicos aos ganhadores do sorteio especial da campanha IPTU Premiado, referente ao exercício de 2022. O objetivo da campanha é incentivar o contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a cumprir com o seu papel de cidadão, quitando seu tributo a cada ano.

Na extração, além dos prêmios mensais, que somam R$ 85 mil, foram sorteados 10 prêmios extras de R$ 2 mil, um de R$ 50 mil e o especial de R$ 100 mil.

Durante o discurso, o chefe do Executivo municipal destacou que a campanha avançou para ótimos resultados nos números de arrecadação do IPTU. O índice anual de inadimplência do tributo predial e territorial, que historicamente variava entre 48% e 50%, em 2022 fechou na margem dos 41%, outra marca inédita já alcançada pela arrecadação municipal.

“Parabéns aos contribuintes, obrigada pela confiança que vocês têm na prefeitura. O IPTU é a segunda maior fonte de renda da prefeitura, você sabe que vai ter sua arrecadação, a inadimplência de 41%, mas já foi de 50%, já está melhorando, eu acredito que este ano de 2023 a gente consiga diminuir ainda mais a inadimplência, e nós estamos trabalhando para pegar esses recursos e investir na qualidade de vida da população da nossa cidade” afirmou Almeida.

No total, entre o lançamento do exercício e os créditos de anos anteriores, as receitas do imposto somaram R$ 355,8 milhões, aproximadamente 10% a mais do que no ano passado.

Segundo o titular da Semef, Clécio Freire, além de reduzir a inadimplência do IPTU, a prefeitura pretende com a campanha resgatar o reconhecimento aos contribuintes que honram com seus tributos e estão sempre quites com o fisco municipal. É uma forma de melhorar a gestão dos impostos municipais e arrecadar mais recursos para serem investidos na cidade.

“Esse processo do IPTU premiado estava adormecido e nós resgatamos na gestão do prefeito David Almeida e fortalecemos. Há 20 anos não se fazia o sorteio de carros, agora nós fizemos esse resgate, essa é a forma da prefeitura agradecer a confiança depositada pelos contribuintes na gestão do prefeito e devolver na forma de serviço”, afirmou.

Em 2022, os sorteios ocorreram de março a dezembro e concorreram os contribuintes, pessoas físicas, que pagaram a cota única do carnê do IPTU no exercício ou optaram pelo pagamento parcelado. Neste segundo caso, os contribuintes sorteados precisavam estar em dia com as mensalidades para então serem validados como ganhadores.

Sob a coordenação da Semef, a Prefeitura de Manaus realizou um total de dez sorteios no ano passado. Entre as premiações foram sorteados cinco automóveis zero quilômetro e um total de 165 premiações em dinheiro, que somaram R$ 935 mil.

A Prefeitura de Manaus já confirmou a continuidade da campanha para o exercício de 2023, com aumento do prêmio especial para R$ 200 mil. O contribuinte não precisa preencher qualquer cadastro para concorrer aos prêmios. Basta realizar o pagamento da cota única do exercício ou recolher as parcelas devidamente em dia.