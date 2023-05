Investigação pode tornar Michelle Bolsonaro inelegível, afirmam líderes do PL

Importantes lideranças do PL estão avaliando a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ser considerada inelegível pela Justiça Eleitoral. De acordo com caciques do partido, a investigação em curso sobre os “gastos de Michelle”, pagos pelo ex-ajudante de ordens, é apenas um pretexto para inviabilizar uma eventual candidatura da ex-primeira-dama, que é cogitada para compor uma chapa com o bem avaliado governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos). A informação foi divulgada pela Coluna Cláudio Humberto, do Diario do Poder.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, considera o potencial de Michelle como um “fenômeno”, chegando a afirmar que Bolsonaro “ganhou na mega”. O partido tem o desejo de contar com a filiação de Tarcísio, que possui uma vantagem de 10 pontos sobre Lula entre os eleitores de São Paulo, de acordo com pesquisas realizadas pelo Paraná Pesquisas.

A presença de Michelle é estrategicamente importante para o PL, já que ela tem uma boa aceitação entre as mulheres e o eleitorado evangélico. Esses fatores aumentam o interesse do partido em contar com sua participação em uma possível disputa eleitoral.