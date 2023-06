Influenciadores são presos por rifas ilegais em Manaus

A ação policial foi desencadeada após investigações que revelaram um esquema de vendas de rifas ilegais pelas redes sociais, envolvendo os influenciadores digitais.

Pelo Instagram, os influenciadores faziam rifas de carros de luxos, dinheiros e celulares. Segundo as investigações os influenciadores faziam ‘vendas casadas’, as rifas eram no valor de R$0,50, R$1 e durante o sorteio o prêmio era sorteados para ‘amigos’, depois eles pegavam o prêmio de volta.

Segundo a polícia, na casa de Lucas Picolé também foi encontrada porções de drogas. Lucas Picolé e Mano Queixo foram presos, Isabelly Aurora está sendo procurada. Os carros de luxos que faziam parte do sorteio dos influenciadores foram apreendidos. Entre os veículos apreendidos pela PC, está um Porsche Macan e uma BMW, ambos pertencentes a Lucas Picolé e Mano Queixo.

Operação Dracma apura a participação de influenciadores digitais de Manaus em esquema fraudulento de rifas clandestinas e diversos crimes.

Entre os crimes estão estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, fraude no comércio, receptação qualificada, promoção de jogos de azar, publicidade enganosa e crimes contra as relações de consumo.

Isabelly já havia sido apreendida em 2018, quando tinha 17 anos, por suspeita de receptar smartphones, roubados na capital.

FONTE: D24AM