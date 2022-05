IMMU vai monitorar trânsito nos locais onde acontecem provas da Sefaz

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma operação para monitorar o trânsito nos principais corredores viários e nas vias onde acontecerão as aplicações das provas do concurso público da Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz), que acontece neste sábado, 7/5, e domingo, 8, em Manaus.

Cerca de 40 agentes de trânsito do IMMU fiscalizarão as vias próximas aos locais das provas, para garantir fluidez no trânsito. As equipes de monitoramento estarão fazendo ronda com viaturas e em postos fixos, e orientando os motoristas.

Durante o sábado, o monitoramento será das 10h às 17h. No domingo, os agentes estarão nas ruas a partir das 6h. “Os agentes foram orientados a montar os postos de fiscalização para proporcionar maior fluidez ao trânsito e caso haja imprevistos, como pane de veículos, acidentes ou qualquer eventualidade, eles possam agir com rapidez e segurança”, disse o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda.

Nos dias de provas, nenhuma rua será interditada ou haverá mudança de fluxo, porém, nos locais os agentes estarão com monitoramento intenso, para não permitir estacionamentos irregulares que possam prejudicar a fluidez no trânsito.