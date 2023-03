Idam leva extensão rural e capacitação a produtores de Barreirinha

Prezando o desenvolvimento sustentável do meio rural, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, na quinta-feira (02/03), uma série de ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no município de Barreirinha (distante 331 quilômetros de Manaus), focadas na capacitação e assistência técnica aos produtores rurais do município.

“O Idam está em campo e em parceria com a Sempa (Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento) levando serviços que contribuem para o avanço do setor primário de Barreirinha. Nossa equipe esteve presente nas localidades Agrovila Carana, Pedras e Maloca, Vila Cândida e Cametá do Ramos, prestando assistência técnica aos produtores desses locais”, disse o engenheiro agrônomo Rafael Koide Tavares, gerente da unidade local do Idam em Barreirinha.

Em conjunto, as ações reforçaram a participação do Idam junto ao produtor rural em Barreirinha, oferecendo assistência técnica e capacitação, entre outras atividades.

Na Agrovila Carana, o Idam, juntamente com a Sempa de Barreirinha, realizou uma reunião para a definição do plano de trabalho para a implantação de uma Unidade Demonstrativa de Abacaxi e, em parceria com a secretaria municipal, uma orientação quanto ao edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Em Pedras e Maloca, o foco foi uma visita técnica e uma demonstração de métodos conduzida pelo engenheiro agrônomo Lucas Nobre e pelo técnico em agropecuária Eduardo Glória. A demonstração incluiu instruções sobre o cultivo de banana e mamão, bem como outras atividades produtivas em evidência na região.

Os cultivos de açaí, mamão e citros foram tema de uma palestra em Vila Cândida, realizada na propriedade do produtor Ednaldo Tavares, referência na região. A capacitação foi ministrada pelo engenheiro agrônomo Rafael Koide e foi acompanhada também por uma reunião conduzida pelos técnicos em agropecuária Paulo Renê e Janaê Paula, com o objetivo de definir ações junto ao público assistido na região.

Por fim, o Idam realizou uma visita técnica em Cametá do Ramos para acompanhar a criação de abelhas sem ferrão.