Grave acidente deixa cinco pessoas feridas na Autaz Mirim

Cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (3), na Avenida Autaz Mirim, bairro Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, um homem que estava em um veículo modelo Fiesta Hatch, no sentido bairro-Centro, teria tentado entrar em um posto de combustíveis que fica em frente ao local onde aconteceu o acidente. O outro carro, modelo Fiat Siena ocupado por uma família, vinha na via oposta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas e encaminhá-las para uma unidade de saúde. Segundo os socorristas, o motorista do Siena teria batido partes do corpo e sofrido um corte no pescoço por causa do cinto de segurança. A passageira que estava no carona, teve um braço quebrado, e duas crianças que estavam no bando de trás bateram a cabeça.

Agentes da perícia estiveram no local para averiguar o acidente, que aconteceu no período em que chovia na capital.

FONTE: PMS

