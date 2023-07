Gaúcha de 19 anos é eleita a Miss Universo Brasil 2023

A estudante de jornalismo Maria Eduarda Brechane, 19 anos, foi eleita na noite desse sábado (8/7), em São Paulo, a Miss Universo Brasil. Natural do Rio Grande do Sul, Maria superou outras 26 candidatas para levar a 15ª coroa nacional para o seu estado.

Em 69 edições, as gaúchas lideram o ranking do concurso, seguido por Minas Gerais, com nove, e de São Paulo e Rio de Janeiro, empatados com oito títulos cada. Com o prêmio desse sábado, a estudante vai representar o Brasil no Miss Universo 2023, em El Salvador, no final do ano.

O segundo lugar ficou com a representante do Mato Grosso, Bárbara Reis, e a terceira colocação com a Miss São Paulo, Vitória Brodt, que nasceu em Porto Alegre, mas defendeu as paulistas.

Agora, Maria Eduarda poderá se tornar a terceira brasileira vencedora do Miss Universo. Em 1963, a também gaúcha Iêda Maria Vargas ganhou o concurso. Já em 68, foi a vez da baiana Martha Vasconcellos.