Família diz que bebê teve dedo amputado por erro médico: ‘Queriam esconder’

Familiares de uma bebê de 1 ano e 7 meses denunciaram, nesta quinta-feira (16), um erro médico que causou a amputação do dedo mindinho da criança no Pronto-Socorro de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo os parentes, a pequena Lara Adriana Oliveira de Souza teve o dedo cortado por uma técnica de enfermagem que retirava uma atadura da mão da menina, na última terça-feira (14). A profissional foi afastada e foi aberta uma sindicância na unidade. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A família disse ao DIA que a pequena Lara deu entrada na unidade de saúde, na última sexta-feira (10), para tratar uma picada de inseto inflamada no rosto. Durante o atendimento, foi necessária a internação e colocação de um acesso intravenoso para tratamento com antibióticos. Para evitar que a menina mexesse no curativo, a médica responsável pediu que suas mãos fossem enfaixadas.

“Ela já estava para ter alta. A técnica foi cortar a atadura que estava envolta na mão da Lara, porque ela estava com acesso para tomar antibiótico. Quando ela foi tirar, entrou com a tesoura e cortou o dedo dela inteiro. Nós achamos que ela tivesse picotado, mas ela arrancou o dedo todo. As pessoas até diziam que a Lara estava chorando e gritando muito. Depois disso, a mãe foi tirada da sala e levada para a espera”, afirmou a avó da menina, Adriana Lemos.

Ao perceber o sangue, a equipe médica foi acionada e a mãe retirada do local, sem saber a gravidade do que tinha acontecido, conta a avó. A menina então foi levada ao centro cirúrgico, onde teve parte do dedo mindinho amputado

“A enfermeira falou que foi um ‘piquezinho’, um cortezinho no dedo. Ontem eu fiquei de 10h às 17h tentando ver o que tinha acontecido mesmo, mas a médica falou que não poderia abrir, porque infeccionaria. Ela disse que tinha que esperar o cirurgião. Falou para aguardar, mas eu disse que ia abrir, porque trabalho com a área de saúde”, lembrou.

Segundo a familiar, a equipe “parecia querer esconder” o incidente. “Não me deixavam tirar foto. Diziam que não podia tirar foto, que tinha uma lei. Esconderam até a última hora. A mãe pensava que era um cortezinho, quando abriu a gente viu que era quase metade do dedo. Parecia que queriam esconder. Levaram até para um quarto separado. Até disse que não entendia, o porque. Foi aí que disseram que estavam fazendo aquilo porque tinha acontecido um erro médico”, reforçou.

Por conta do ocorrido, a polícia foi acionada e orientou os pais da menina a registrar o caso na delegacia mais próxima. Os familiares estiveram, no início da tarde desta quinta-feira (16), na 72ª DP (São Gonçalo) onde o caso foi registrado e todos foram ouvidos.

Em seguida, segundo a Polícia Civil, agentes da distrital estiveram na unidade médica, onde foram requeridas informações sobre os profissionais de saúde que atenderam a menor e recolhidos prontuários médicos. A menina segue internada na unidade enquanto se recupera da amputação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo lamentou o ocorrido e informa que a criança está estável e sendo avaliada por equipe multidisciplinar diariamente. “O Pronto Socorro Infantil está prestando todo suporte neste momento”, disse no comunicado.

Em relação à profissional, que é técnica de enfermagem concursada há 20 anos no município, a SMS esclareceu que ela foi afastada até a conclusão da sindicância que foi aberta para apuração do caso.