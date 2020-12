Ex-loira do Tchan é agora policial federal

“Ninguém me segura. Fuzil na mão e pistola na cintura”, escreveu Silmara Miranda em foto publicada no Instagram nesta semana. A policial federal já foi um dia ‘loira do É o Tchan’ e ainda causa surpresa em seus seguidores pela nova profissão. Nos comentários, muitos elogios, especialmente pela conquista profissional da ex-dançarina.

Silmara dançou no É o Tchan entre 2003 e 2007, substituindo Sheila Mello. E, depois de ficar por dois anos estudando para passar em um concurso, vem comemorando nas redes sociais que agora faz parte da Polícia Federal e que conseguiu realizar o seu sonho de vestir a farda.

Para quem perguntou, comecei a estudar em 2017, mas a prova foi só em 2019, então tive dois anos para me preparar. Comecei do zero, com 36 anos. O processo é mesmo muito longo e lento. Tem que ter paciência e fé de que tudo vai dar certo”, disse ela recentemente nas redes.

De acordo com publicação recente do ‘Extra’, Silmara, desde que deixou o grupo, se casou, teve uma filha, se divorciou, se formou em Jornalismo e trocou Salvador por Florianópolis.

