Ex-jogador holandês morre ao saltar de penhasco; cenas fortes

ESPANHA — O mundo dos esportes recebe com muito pesar uma triste notícia: a morte do ex-jogador Mourad Lamrabatte. Ele desfrutava de um período de descanso com a esposa e os filhos quando decidiu saltar de uma formação rochosa em Magaluf, localizada na ilha Maiorca, na Espanha.

O holandês, que tinha 31 anos, teve seus últimos momentos em vida registrados pelos próprios familiares. No vídeo que circula nas redes sociais, o atleta se prepara para saltar do imenso penhasco, de uma altura de cerca de 30 metros, mas ao invés de cair no mar, ele atinge saliências rochosas logo abaixo.

O acidente aconteceu na última quinta-feira (12). O corpo do ex-jogador profissional foi encontrado horas após buscas feitas por mergulhadores. Lamrabatte, segundo a autópsia, se afogou em um estado de semiconsciência depois de ter batido na água ao invés de ter morrido em virtude dos ferimentos de impacto provocados pela colisão com as rochas, como se especulava inicialmente.

Após a morte, o ex-clube do jogador, Vitesse, ofereceu condolências à família e amigos do atleta.

“O Vitesse recebeu a triste notícia de que Mourad Lamrabatte morreu tragicamente. O ex-atacante tinha acabado de completar 31 anos. Ele vestiu as cores do clube durante a temporada 2010/2011, quando fez parte da equipe sub-23 que conquistou a copa sub-23 naquela temporada. Em julho de 2010 ele marcou em um jogo amistoso da equipe principal. O Vitesse deseja à família e amigos de Mourad muita força para lidar com sua grande perda”, escreveu.