Estado envia reforço policial para intensificar buscas de desaparecidos em Atalaia do Norte

MANAUS — A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) enviou reforço policial na manhã desta terça-feira (07/06) para o município de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus). Os agentes vão auxiliar nas buscas do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal “The Guardian”, que estão desaparecidos desde o domingo (05/06). Ao todo, a força-tarefa conta com 20 pessoas do sistema de segurança.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, o governador Wilson Lima determinou ações imediatas para auxiliar nas buscas dos desaparecidos.

“Logo cedo saiu uma equipe de especialista na área de selva e, também, mergulhadores, com o objetivo de reforçar a equipe que já temos em Atalaia do Norte, da segurança pública, nas buscas das duas pessoas desaparecidas”, disse o general.

Na manhã de hoje, a SSP-AM enviou uma equipe de nove agentes, entre dois policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), dois policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core-AM), além de cinco militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM).

A equipe enviada para as buscas irá desembarcar em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), e posteriormente, se deslocará para Atalaia do Norte em uma lancha blindada da SSP-AM.

Força-tarefa

O titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP), delegado Alex Perez, montou uma força-tarefa entre as polícias Militar e Civil, além de voluntários para intensificação das buscas na região, que já foram iniciadas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), informou que as equipes de busca da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte, que trabalham em torno do caso, retornaram à delegacia, no final da tarde da segunda-feira (06/06), com duas testemunhas, que provavelmente tiveram mantido contato com eles antes do desaparecimento.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, diretor do DPI, nesta terça-feira, outra equipe, já designada, irá prestar apoio nas buscas.

A SSP-AM tomou todas as medidas cabíveis para auxiliar na elucidação do caso, em colaboração ao Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Funai.