Em Manaus, creche municipal encerra ações de 2022 de projeto voltado ao balé

MANAUS — Com o tema “Pelo prisma do olhar vejo as cores se revelar”, a creche municipal Eliana de Freitas Moraes, da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro Riacho Doce, zona Norte, encerrou as atividades do projeto “Dançando e Dramatizando, vou me expressando”, com uma apresentação de balé com corpo de artistas mirins, composto por 32 alunos de 1 a 3 anos de idade.

A atividade contou com a presença da gerente das Creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Wissilene Brandão, que destacou que ações desse tipo são extremamente importantes para crianças, pois trabalham diversos aspectos, como o cognitivo, o motor, a autonomia das crianças, sendo um aprendizado diferenciado, lúdico e bem propício à faixa etária do aluno da creche Eliana de Freitas, que é entre 1 a 3 anos de idade.

“Aqui, como foi sobre a natureza, as plantas, as cores, foi de uma graça, de uma beleza única, porque o que vem da criança tem sempre uma beleza, e estética muito forte, muito significativa sobre o que diz respeito ao desenvolvimento delas, especialmente no lado cognitivo, psicomotor, bem como na inter-relação deles”, explicou.

“Esta ação é o resultado de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o mês de abril deste ano, onde foi trabalhada toda a parte cênica do corpo, por meio de brincadeiras e música e hoje estamos apresentando todo esse trabalho que permeou durante o ano letivo de 2022 e bem como o resultado do projeto ‘Dançando e Dramatizando, vou me expressando’, que começou a ser executado em 2013”, descreveu a gestora da creche Eliana de Freitas, Maria Alencar da Silva.

A atividade trabalha a diversidade das cores na natureza, por meio da arte, das indumentárias dos alunos, das apresentações, de todo um cenário criado e pelas músicas interpretadas pelos alunos. A apresentação levou cerca de 30 minutos e foi ao som de músicas infantis.

Para o engenheiro civil Francisco Benevides Neto, pai da aluna Olga Benevides, de 3 anos, as apresentações estavam muito sincronizadas e bem elaboradas.

“As apresentações foram muito lindas, os alunos estavam muito sincronizados e estava tudo muito bem organizado. Parabéns a todos os envolvidos”, frisou.