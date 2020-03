Duas pessoas morrem após queda de avião em Tefé

Na madrugada desta sexta-feira (13), um avião bimotor Cessna 310R, prefixo PR-GSG, caiu próximo a cabeceira da pista do aeródromo de Tefé (município distante 522 quilômetros da capital). A aeronave transportava apenas dois tripulantes, ainda não identificados.

Os dois tripulantes morreram na hora. ─ Foto: Divulgação

Relatos feitos às autoridade locais dão conta que o avião de pequeno porte caiu por volta das quatro horas da manhã, causando um forte barulho ao colidir com o solo. Por tratar-se de uma área de mata fechada, os moradores só descobriram do que se tratava pela manhã cedo e que havia ocorrido há poucos metros da pista de pouso.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada até o local, mas constatou que as duas pessoas a bordo morreram na queda. Segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave estaria fazendo um voo clandestino. As causas do acidente serão feitas pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII).

