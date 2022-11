Deputado federal mais votado do País é acusado de usar TCE-AM para extorsão

MANAUS — O vereador Amom Mandel (Cidadania-AM), deputado federal eleito pelo Amazonas com a maior votação proporcional do País, foi acusado de usar o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para fazer extorsão.

A denúncia foi trazida a público pelo colega de parlamento, Rodrigo Guedes (Republicanos), durante a sessão plenária desta segunda-feira (31/10) da Câmara Municipal de Manaus (CMM), transmitida ao vivo pela TV Câmara Manaus, com transmissão pelo Youtube.

Guedes disse que Amom tem no celular pessoal, uma lista de processos do TCE, que políticos, gestores e ex-gestores públicos respondem no Tribunal. Segundo ele, o vereador do Cidadania a utiliza para obter apoio político. Em caso positivo, oferece “ajuda” para que o parecer do processo seja favorável ao “novo aliado”.

“Vossa excelência certa vez olhou uma lista de processos do TCE e disse que a minha prestação de contas poderia estar com um suposto relator… E numa segunda vez, por telefone, me disse que se eu quisesse ajuda no processo, poderia ajudar”, relatou Guedes da tribuna da Câmara de Manaus.

Amom Mandel é enteado de Mário Melo, conselheiro do TCE que até pouco tempo presidiu o órgão fiscalizador. Ele também é neto do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas Domingos Jorge Chalub, que foi presidente da Instituição até junho deste ano.

Colisão

A denúncia de Guedes veio como contra-ataque à acusação de Amom, também feita na sessão plenária desta segunda-feira. Amom sustenta que Guedes financia uma empresa para a produção e propagação de fake news contra políticos do Amazonas, incluindo ele, Amom.

Segundo o vereador, Guedes paga a empresa com recursos da Cota de Apoio ao Exercício da Atividade Parlamentar, mais conhecida como Cotão.

Até pouco meses, Amom e Guedes faziam dobradinha na oposição, mas a relação se estremeceu e agora ambos fuçam a vida do outro, revelando segredos até então guardados a sete chaves.