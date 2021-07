Delegado titular da Seai, Samir Freire, é preso em operação Garimpo Urbano

O delegado da Polícia Civil, Samir Freire, titular da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSPAM) foi preso na manhã desta sexta-feira (9), pelas equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) na Operação Garimpo Urbano. Ele chegou por volta das 8h25, no Ministério Público, escoltado pela Polícia Federal. Segundo informações, além do secretário, Jarden Belo – policial civil, Jociel – servidor, também foram presos.

A Operação Garimpo Urbano, conta com o apoio da Polícia Federal. Estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Manaus e interior do Amazonas e, ainda, no interior do Estado do Pará.

A operação em questão tem como objetivo coibir a ação de agentes públicos ligados a órgão de cúpula da Segurança Pública do Estado do Amazonas, supostamente envolvidos na subtração de ouro, mediante graves ameaças dirigidas aos transportadores do referido metal. Apura-se o monitoramento e abordagem das vítimas mediante uso de estrutura, pessoal e de expertise da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI).

FONTE: D24AM

Comentarios