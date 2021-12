Cubo misterioso é avistado na Lua

Durante uma exploração na cratera Von Kármán, da Lua, o rover chinês Yutu 2 capturou imagens que deixaram intrigados os pesquisadores da agência China National Space Administration, a CNSA.

Apesar de borradas, as fotos mostram no horizonte um misterioso objeto parecido com um cubo. Seria uma rocha, restos de uma espaçonave de missões terrestres ou mesmo uma base construída por alienígenas?

Cubo na lua seria “cabana” alienígena?

De acordo com informações do blog Our Space, canal de divulgação afiliado à CNSA, o cubo misterioso parece estar localizado a 80 metros do Yutu 2 e a intenção dos pesquisadores é chegar mais perto para verificar detalhes.

O estranho formato do objeto, chamado pelo blog de “cabana misteriosa”, pode ter sido formado por impactos na superfície da Lua, como a queda de meteoritos, por exemplo.

Nos próximos dois ou três meses, o rover chinês irá se aproximar do objeto e poderemos ter informações atualizadas da descoberta, afirmou o Our Space.

Desde que aterrissou na Lua, no dia 3 de janeiro de 2019, o Yutu 2 tem explorado a cratera Von Kármán e já percorreu 186 quilômetros da superfície lunar.