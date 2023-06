Cristiano Zanin tomará posse como ministro do STF em 3 de agosto

O advogado Cristiano Zanin Martins vai tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em 3 de agosto. A data foi definida durante um encontro entre o jurista e a ministra e presidente da Corte, Rosa Weber, nesta quinta-feira (22). Zanin foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e teve sua indicação aprovada no Senado nesta quarta (21). Ele precisava de, pelo menos, 41 votos favoráveis e recebeu 58; 18 senadores votaram contra.

Após o encontro reservado com Rosa Weber, que durou cerca de 40 minutos, Zanin e a presidente do STF se reuniram com os demais ministros da Corte antes da retomada da sessão plenária. O advogado também conversou com a cúpula administrativa do tribunal para obter detalhes sobre como será o funcionamento de seu gabinete.

Antes da votação no plenário do Senado, Zanin foi sabatinado por mais de oito horas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Ele afirmou que atuará com imparcialidade e garantiu que não vai ser subordinado a Lula, a despeito da relação próxima com o chefe do Executivo federal.

O advogado se defendeu dos ataques por ter representado o presidente nos processos da Lava Jato. Ele foi responsável por conseguir a absolvição do presidente nos escândalos investigados pela operação.

Zanin disse que não vai julgar processos relacionados a Lula nos quais teve algum tipo de participação, mas não afirmou, no entanto, se vai se declarar impedido de analisar outras ações que envolvam o presidente.