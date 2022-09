Criança de 5 anos morre após cair em estação de esgoto na Zona Leste

MANAUS — Uma criança, de 5 anos, morreu na noite de sábado (10), após cair em uma estação de esgoto, localizada dentro do Conjunto Avelino Pereira, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Aos bombeiros, moradores contaram que a criança estava brincando dentro da estação de tratamento de água na Rua Peixe Agulha, quando aconteceu o acidente.

A criança teria entrado no local sem permissão e brincava em cima da tampa da estação, quando a estrutura cedeu e ela caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a queda a criança ainda permaneceu viva, mas depois a bomba de sucção puxou o braço dela e a deixou presa. Moradores entraram no local para tentar resgatar o menino, mas sem sucesso.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, após alguns minutos a bomba começou a dar descargas elétricas e os moradores tiveram que sair da estação, cortaram os fios da bomba, mas ao voltarem até o local do acidente a criança já estava submersa e não respondia mais.

Os Bombeiros foram acionados, mas não conseguiram secar a estação. Eles acionaram, então, uma equipe da Águas de Manaus, que retirou a bomba e a criança já sem vida.

Em nota, a Águas de Manaus disse que o local é uma área operacional ativa da empresa, de pequeno porte e conta com a estrutura de segurança adequada para este tipo de unidade, além de rondas de segurança patrimonial diárias.

A empresa também disse que já está em contato com a família da criança, prestando todo o apoio necessário e se coloca a disposição para colaborar no que for possível com familiares e autoridades.

Por g1