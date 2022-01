Conheça o aeroporto mais pontual do Brasil e o quinto do mundo

O Aeroporto Internacional de Recife é o mais pontual do Brasil e o quinto do mundo, segundo o levantamento “The On-Time Performance Report 2021”, da consultoria Cirium. O terminal obteve 90,5% de pontualidade em 37 mil e 800 voos.

De acordo com a Aena Brasil, administradora do terminal, até novembro do ano passado, mais de 6,7 milhões de pessoas haviam circulado no local.

No ranking mundial, o aeroporto pernambucano ficou atrás apenas dos terminais de

Kansai e Kagoshima, no Japão; e Menorca e Bilbao, na Espanha.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, enfatizou a importância do Aeroporto Internacional dos Guararapes para o Nordeste e para o Brasil. E destacou que, com o apoio das concessões feitas pelo governo federal, tem sido cada vez melhor a experiência dos turistas que passam pelos aeroportos brasileiros.