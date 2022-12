Congresso derruba veto de Bolsonaro à lei que proíbe construções hostis à população de rua

O veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao projeto de lei 488/2021, conhecido como lei Padre Júlio Lancellotti, foi derrubado em sessão conjunta do Congresso por 60 votos a quatro. Com a decisão, a lei será promulgada.

Votaram contra o texto os senadores:

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Eduardo Girão (Podemos-CE)

Carlos Viana (PL-MG)

Bolsonaro vetou o projeto na última terça-feira (13). Ele alegava que a medida poderia interferir no planejamento da política urbana e causar insegurança jurídica.

O que prevê a lei Padre Júlio Lancellotti

A proposta proíbe o uso de materiais ou estruturas para afastar pessoas em situação de rua de locais públicos, a chamada “arquitetura hostil”.

A legislação é do senador Fabiano Contarato (PT-ES), e leva o nome do padre Júlio Lancellotti, referência no acolhimento de pessoas em situação de rua em São Paulo.

Ao ser aprovada na Câmara, a proposta reuniu apoio até de partidos que fazem oposição ao PT. “Esse é um raro projeto com concordância de vários partidos para evitar o emprego dessa arquitetura hostil nas cidades. Um projeto muito humano”, afirmou a deputada Bia Kicis (PL-DF).