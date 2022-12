Congresso autoriza aumento de salário para presidente e parlamentares

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal , aprovaram nesta terça-feira (20) um aumento no salário de deputados, senadores, do presidente e vice-presidente da República, assim como e dos ministros de Estado.

O reajuste total varia de 37,32% a 50% e serão divididos em quatro anos. Após a aprovação do Congresso , a proposta agora aguarda sanção do presidente da República.

No Senado, os parlamentares aprovaram que os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF ) irão até R$ 46,3 mil escalonado até o ano de 2024. Já na Câmara, os salários dos deputados, senadores e do presidente também foram aprovados para o aumento de R$ 46,3 mil, mas escalonados até 2026.

Atualmente, o presidente da República recebe R$ 30,9 mil mensais, senadores e deputados, R$ 33,7 mil e os ministros do STF R$ 39,2 mil. Se as propostas forem aprovadas, o salário das autoridades dos Três Poderes será igual entre todos.

Os parlamentares, que votaram que forma simbólica, ou seja, sem registro nominal dos votos, alegaram que o aumento é necessário porque o auxílio-moradia e cota estão congelados desde 2015.

Desde o último ano de reajuste no STF, a inflação acumulada medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi de 44,5%, segundo o Banco Central. Já o último aumento para o Congresso e o Executivo foi em 2014, no fim da Legislatura, totalizando a inflação em 59%.

Os deputados e senadores já aprovaram o reajuste salarial dos servidores, o texto que agora vai para o presidente da República. Os reajustes são de 6% em fevereiro de 2023, 6% em fevereiro de 2024 e 6,13% em fevereiro de 2025.

ÚLTIMO SEGUNDO