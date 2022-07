Congresso aquece motores para ritmo de eleição

BRASÍLIA — Após duas semanas de votações intensas, incluindo a PEC dos benefícios, lei de diretrizes orçamentárias, entre outros projetos, o Congresso terá duas semanas de recesso. A lei determina que a folga do meio do ano comece dia 17, mas, na prática, as férias deste ano também sinalizam o início não-oficial da campanha eleitoral. O retorno ao trabalho está previsto para 1º de agosto, mas o ritmo será baixo até outubro.

Até a eleição, Câmara e Senado vão realizar “esforços concentrados”, quando o parlamentar trabalha quatro ou cinco dias seguidos.

A curta campanha de um mês e meio em agosto e setembro transformou o recesso parlamentar de julho no pré-aquecimento eleitoral oficial.

Segundo o calendário da Justiça Eleitoral, as campanhas são liberadas apenas a partir de 15 de agosto. São cerca de 45 dias até o 1º turno.