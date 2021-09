Companheiro da ex-deputada Flordelis tem visita barrada na prisão

O companheiro da ex-deputada federal Flordelis, o produtor de artistas gospels, Allan Soares, foi barrado para visita na prisão pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com a defesa, Flordelis está “agoniada” e “abatida” no Instituto Penal Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, em Bangu (RJ).

“Muito injusto não deixá-lo entrar, pois ele tem união estável com ela. Em outros presídios, companheiros entram livremente”, disse a advogada Janira Rocha, que esteve com a ex-deputada na cadeia na última sexta-feira (17), ao Metrópoles .

Flordelis está presa desde o dia 13 de agosto, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Flordelis alega inocência, mas vai ao banco dos réus na 3ª Vara Criminal de Niterói com mais nove acusados e será submetida a júri popular, por ordem da Justiça.

“Triste, agoniada com a prisão, ansiosa com os julgamentos de seus recursos, normal. Mais magra, abatida, dormindo mal e com dificuldades de comer, normal”, acrescentou a advogada Janira.

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deve julgar um recurso contra a decisão que levou Flordelis ao tribunal do júri e analisar um pedido de liberdade no próximo dia 28.

De acordo com Janira, desde que Flordelis foi presa, três pedidos de visita foram negados e cinco estão sob análise na secretaria . “Me parece que a mãe e a irmã também iriam tentar fazer a carteira. Nem todos poderiam fazer, pois os custos para ir lá são altos, e a família está com muita dificuldade financeira”, explicou. “Os filhos vão lá duas vezes por semana levar a custódia, mas estão proibidos de visitar”.

