Chef se confunde e come fone de ouvido

SÃO PAULO – A famosa chef Bel Coelho passou por mal bocados nessa terça-feira (24) em plena véspera de Natal. A dona do restaurante Clandestino engoliu um fone de ouvido sem fio, achando que era uma se suas vitaminas.

Logo depois de ter ido ao hospital, a chef postou o raio-x em sua rede social mostrando o aparelho dentro de seu corpo. “Feliz natal pra você que teve a proeza de engolir um fone de ouvido remoto. PS: a paciente passa bem e tudo indica que da privada não passa”, escreveu ela na legenda do Instagram.

Em seguida, a chef contou como tudo aconteceu. “Estava no bolso com as minhas vitaminas. Enfiei na boca tudo junto sem ver”, contou ela, que garantiu que está bem: “Está no intestino e é só esperar mesmo. Estava enojada, porque machucou a mucosa. mas tá tudo bem [risos].”