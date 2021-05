Cetam oferta 12.800 vagas para cursos de qualificação profissional

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferta, nesta terça-feira (25), 12.800 vagas para cursos de qualificação profissional na modalidade de Educação a Distância (EaD).

As inscrições ocorrerão das 6h às 23h59 (horário de Manaus), realizadas pela Escola de Educação Profissional a Distância do Cetam (Cetam EaD). O candidato deve acessar o site da instituição e preencher o formulário de cadastro. O passo seguinte será preencher as inscrições online.

Cada candidato só poderá se inscrever em um dos 12 cursos ofertados. São eles: Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público; Formulário Word e Google Forms; Libras Nível 1; Noções de Gestão para Empreendedores; Noções de Segurança na Web; Noções de Orçamento Público; Relações Interpessoais no Trabalho; Rotinas Administrativas; Produção Textual; Organização de Eventos; Recepção de Eventos; e Atendimento ao Cliente.

Na quarta-feira (26), o Cetam divulgará a lista dos inscritos. No período de 1° a 3 de junho será enviado o e-mail de confirmação com login e senha de acesso ao Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea). As aulas iniciarão no dia 7 de junho e serão concluídas no dia 6 de julho.

Metodologia

Os cursos serão autoinstrucionais. Espera-se que o estudante seja capaz de gerenciar seu processo de aprendizagem de maneira independente. Ele precisará se organizar, disponibilizar, no mínimo, duas horas diárias para o estudo dos conteúdos do curso e realizar as atividades e exercícios de aprendizagem.

*Com informações da Assessoria

Comentarios