Casas Bahia chega em Manaus com cinco lojas e Centro de Distribuição

A Casas Bahia chega ao estado do Amazonas com a abertura das cinco primeiras lojas no estado, em Manaus, além de um Centro de Distribuição inaugurado recentemente na capital. Lojas e CD já proporcionam um forte impacto na economia local, com a geração de 380 empregos diretos e 1.140 indiretos, totalizando mais de 1.500 novos empregos na cidade.

Até o final deste ano, a expectativa da Via, dona da rede, é de abrir mais 11 lojas no estado, em regiões estratégicas, com demanda de consumo e onde as lojas possam atender às necessidades do cliente local.

“Temos um ecossistema que transcende o varejo. Contamos com logística avançada, serviços financeiros inclusivos – pensando principalmente nos desbancarizados – mais de 46 milhões de produtos disponíveis nas nossas plataformas. Com a presença das lojas, vamos melhorar ainda mais os prazos de entrega, levando inúmeros benefícios para o povo manauara de maneira simples, rápida e conectada”, conta Marcelo Ubriaco, diretor executivo de Operações da Via, dona da rede Casas Bahia.

A casa do amazonense

Para chegar ao estado, a companhia realizou estudos com clientes da região, a fim de oferecer os melhores serviços e condições de pagamento, como o tradicional carnê, e, desta forma, atender a todas as necessidades dos amazonenses. Da mesma maneira, as lojas foram projetadas para que os consumidores se sintam em casa.

Além de poder testar os produtos disponíveis, ao entrar em uma das lojas o consumidor já inicia sua jornada com uma experiência sensorial, ao sentir aromas diferenciados. Já na entrada estão quiosques do Bradesco, onde os manauaras poderão realizar transações financeiras com mais conforto. O Espaço Beleza, disponível em algumas unidades, traz um salão de beleza completo com atendimento gratuito e experimentação de produtos à venda na loja. Outro diferencial são cozinhas, salas e quartos montados para que o cliente possa experimentar e escolher os produtos que mais combinam com seu estilo.

“As lojas Casas Bahia de Manaus foram desenvolvidas para entregar o que há de melhor em experiência, tecnologia e comodidade para o cliente. O atendimento e o pagamento são realizados por meio da nossa tecnologia própria Via+ Mobile, em que os vendedores levam consigo um terminal portátil pelo qual o cliente pode pagar sem a necessidade de ir até o caixa.

Já os personal techs estão aqui para esclarecer dúvidas e configurar um smartphone ou computador ou mesmo ajudar a montar uma casa conectada ou ambientes gamer para os fãs de jogos online. Nossa loja é pensada para que o amazonense se sinta em casa”, declara Ubriaco.

Com layout inovador, as lojas oferecem também facilidades como wi-fi gratuito e conveniência na experimentação dos produtos que vão desde smart TVs e smartphones, eletroportáteis e refrigeradores até uma linha completa de móveis e colchões. O cliente pode ainda adquirir seguros e serviços complementares, como instalações e montagem de móveis.

E o consumidor não precisa restringir suas compras aos itens disponíveis na loja física. Os vendedores da rede podem apoiá-lo na hora de realizar uma compra via app ou site. O mix de produtos do marketplace da Casas Bahia é composto por mais de 46 milhões de itens, nas mais diversas categorias.

Clientes

“Para oferecer tudo de que o manauara precisa, nosso time se uniu a produtores locais de imagem e conteúdo e foram realizadas diversas pesquisas para entender as necessidades dos clientes da região. A estratégia de marketing da marca traz não só os conceitos regionais – como música, dança e imagens de locais paradisíacos –, mas também diversos detalhes que fazem parte do dia a dia dos clientes, como alimentação, trabalho e diversão”, explica Ubriaco.

Além disso, a Fundação Casas Bahia, braço social da Via, já está desenvolvendo com instituições regionais diversas ações sociais, que vão desde impulsionar o nano e o microempreendedor e apoiar jovens que estão ingressando no mercado de trabalho até ações de ajuda humanitária na região.

banQi e logística

As primeiras unidades no Amazonas (endereços abaixo) serão mais do que pontos físicos para adquirir produtos. As lojas funcionam também como agências de serviços financeiros onde será possível fazer saques e depósitos pelo banQi, a carteira digital da varejista, que também dá acesso ao crediário físico e digital e ao cartão de crédito Casas Bahia. Tudo com o apoio de um time de especialistas prontos para oferecer as melhores condições de pagamentos para o cliente.

Já o Centro de Distribuição, inaugurado em um ponto estratégico de Manaus no início de julho, possui 20 mil m2 de área de armazenagem. O CD será responsável, nesse início de operação, pela logística dos produtos comercializados pela própria Casas Bahia. Com o CD de Manaus, a Via, que tem a maior malha logística do Brasil, chega a 30 Centros de Distribuição em todo o território nacional.

Endereços: