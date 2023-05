Casal morre em grave acidente de moto no Santa Etelvina

Um grave acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (10) na Avenida Campos Sales, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Duas motos colidiram, resultando na morte de um casal e deixando outras duas pessoas feridas. De acordo com testemunhas, as vítimas que faleceram tentaram realizar uma ultrapassagem em um ônibus, colidindo com outro casal que seguia no sentido oposto da via. As vítimas feridas foram levadas para um pronto-socorro, enquanto o local do acidente passou por perícia. A Polícia Civil está investigando o caso.