Casal destrói guichê da Gol após atraso de voo

Um casal quebrou o guichê de atendimento da Gol no aeroporto de Guarulhos (SP). O voo deles iria para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e atrasou devido ao mau tempo. A aeronave chegou a decolar, mas teve de voltar.

O homem e a mulher estavam com uma criança de 5 meses. Eles pediam que a companhia aérea oferecesse um hotel até que eles pudessem pegar o próximo voo. No entanto, os dois se exaltaram, gritaram com funcionários da companhia e quebraram o guichê de atendimento.

Confira o vídeo:

“Vou começar a quebrar. Resolve, resolve. Ele só tem 5 meses”, disse a mulher. O pai da criança, então, pega um pedestal e bate na placa de proteção do guichê da Gol. Em seguida, ele quebra também o pedestal.

