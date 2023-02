Carro desgovernado invade trecho em obra da Djalma Batista

MANAUS — Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sendo retirado de um carro, após ter invadido um trecho da avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, que está interditado para obras. O episódio aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 20/2.

Nas imagens, um dos ocupantes do veículo modelo Celta, de cor prata e placas não identificadas, é ajudado a sair do banco traseiro e subir o barranco. Outras duas pessoas estariam dentro do carro.

Sinalização

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informou que as equipes realizavam outra fase da obra, que já está na etapa de reaterro e de implantação do rip-rap, quando o veículo invadiu o canteiro.

Conforme a nota, a sinalização no local, para pedestres e condutores está sob responsabilidade do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

