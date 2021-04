Carro capota e complica trânsito nas zonas Sul e Leste de Manaus

MANAUS – O capotamento de um carro, modelo Kwid, na avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus, causou transtornos para motoristas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12). As causas do acidente ainda são desconhecida para as autoridades.

Condutores das Zonas Lestes e Centro-Sul que seguiam até Complexo Viário Gilberto Mestrinho, sentido Centro, foram os mais afetados.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados por volta das 6h após um funcionário passar pelo local, mas a suspeita é que o capotamento tenha ocorrido durante a madrugada.

Equipes do IMMU conseguiram chegar na localidade por volta das 7h e passaram a controlar o fluxo de veículos. Os agentes contaram com ajuda de outros motoristas e viraram o Kwid para o canteiro central, com o objetivo de dar segurança e fluidez ao trânsito.

Até a publicação desta matéria os agentes do IMMU não haviam identificado o condutor do Kwid ou vítima do acidente. Foi constatado sangue dentro do veículo, que está registrado em nome de uma locadora e não há restrição de roubo.

