Carga de soja espalhada na Avenida das Flores causa engarrafamento

Um caminhão com carga de soja causou lentidão no transito, na tarde desta sexta-feira, na Avenida das Flores, zona norte de Manaus. A porta traseira do caminhão quebrou e parte da carga caiu.

O motorista de 40 anos, que preferiu não revelar o nome, vinha de Boa Vista (RO), com uma tonelada de soja e levaria a carga de grão para um porto da capital.

O trânsito ficou lento no local, por conta do material que se espalhou pela pista, com risco de causar acidentes.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram local, para desviar o veículos e também remover a soja da pista.

Fonte: D24AM

