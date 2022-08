Cara de pau: homem rouba 120 kg de carne em supermercado na Bahia

BAHIA — Furtos e pequenos roubos, infelizmente, são rotina em supermercados e mercadinhos em todo o Brasil. Por estas e outras razões, os estabelecimentos comerciais tem investido cada vez mais em recursos de segurança para coibir tais ações, como a presença de vigilantes nos corredores e de câmeras de videomonitoramento nas dependências internas e externas.

Em um supermercado da cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, um homem foi flagrado roubando 120 kg de carne de dentro do estabelecimento comercial sem disfarçar a ação criminosa.

O roubo ocorreu no início de agosto, mas a gravação só foi divulgada na última terça-feira (23) após os supervisores do supermercado perceberem que havia mercadoria faltando e checarem se ela estaria no estoque.

Depois de dar por falta dos produtos, os funcionários resolveram verificar as câmeras de segurança e, enfim, perceberam o que tinha acontecido.

Nas imagens do videomonitoramento, é possível ver o homem chegando no estabelecimento e estacionando o carro, modelo Ford EcoSport de cor branca. Depois, já nas dependências do supermercado, o mesmo homem é visto colocando os pedaços de carne no carrinho e saindo pelo estacionamento do local.

Ao todo, o homem roubou 95 kg de carne seca, 25 kg de bacon, um fardo de papel higiênico e um pacote de biscoito.

No trajeto até a saída, o homem não foi abordado por nenhum funcionário do local, guardou a mercadoria no carro e saiu. A gerência do supermercado registrou o crime na delegacia e a polícia ainda tenta identificar o responsável pela ação criminosa.

Por DOL