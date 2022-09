Candidata a Miss Goiás tem faixa retirada por erro de apresentador

GOIÁS — A influenciadora Ana Lívia Diniz, de 23 anos, que participava do concurso Miss Goiás 2022 passou por um momento de constrangimento, tudo por que o apresentador colocou a faixa de campeã na moça, mas retirou segundos depois após perceber que havia cometido um erro.

Não deu outra, em menos de 24 horas depois de ter sido publicado, o vídeo viralizou nas redes sociais, com mais de 1 milhão de visualizações no TikTok.

Ana que possui o título de Miss do município onde nasceu, Santa Helena, Goiás, concorria para representar seu Estado e desabafou em sua conta do Instagram a vergonha que passou.

“A vergonha que passei ontem. Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento.

Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar.

Sorte que me preparei psicologicamente, sei muito bem quem sou e me mantive forte, sei que dei o meu melhor em todo o concurso mas qualquer menina que teria um psicológico mais abalado ficaria extremamente mal, triste, frustrada. Mas sigo meu caminho, como disse, pedi a Deus que fizesse o melhor pro meu caminho e se Ele quis assim, eu confio, Ele sabe de todas as coisas.

E a todos vocês que me apoiaram, meu muito obrigada!”

Em 2015, um caso parecido aconteceu com o apresentador Steve Harley que cometeu um erro ao anunciar a vencedora do concurso Miss Universo, a Miss Colômbia Ariadna Gutiérrez Arévalo, quando na verdade era para ser a também colombiana Paulina Vega.