Câmera registra míssil atingindo shopping na Ucrânia

UCRÂNIA — Um ataque de míssil russo direcionado a um shopping na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, deixou 16 mortos e 59 feridos de acordo com os serviços de emergência do país, na segunda-feira (27/6).

De acordo com a Força Aérea ucraniana, o shopping “altamente frequentado” de Kremenchuk foi atacado por mísseis disparados por bombardeiros de longo alcance Tu-22 da região russa de Kursk.

Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança de uma fábrica próxima ao local mostram o momento em que o míssil atinge o shopping.

Na data, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentou o ataque nas redes sociais. “”Os ocupantes dispararam um míssil contra um shopping onde havia mais de mil civis. O shopping está em chamas e as equipes de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar”.

Além disso, em comunicado do exército da Ucrânia, as autoridades confirmaram que o ataque atingiu um depósito com armas e munições dos Estados Unidos e de países europeus nas proximidades da fábrica de automóveis Kremenchuk.