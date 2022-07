Câmera de segurança flagra jovem sendo morto durante abordagem policial

BAHIA — Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um policial militar atirou e matou o jovem Daniel da Cruz de Jesus, de 24 anos, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A versão oficial apresentada pela Polícia Militar contradiz as imagens.

O crime foi cometido na manhã da última sexta-feira (15). As imagens mostram o momento em que Daniel passava pela rua e um carro com os policiais se aproximou dele. O veículo não tinha caracterização da polícia. Os dois PMs desceram do carro armados. No vídeo, é possível ver que o homem colocou as mãos na cabeça. Logo depois, são ouvidos três disparos.

A nota da PM afirma que a equipe fazia rondas e, quando tentou abordar o jovem, “foi recebida a tiros”. Essa versão não condiz com as imagens registradas pela câmera de monitoramento. Além disso, o carro em que os militares estavam não tiha identificação de viatura.

A polícia diz anda que houve um revide e que Daniel foi “atingido, desarmado e socorrido imediatamente ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu”. Ainda nas imagens, também é possível ver que Daniel não atirou contra os policiais, e foi baleado à queima roupa.

Também na nota, a polícia diz que uma arma de fogo e um vasto material de drogas, como crack, maconha e cocaína foram apreendidos com Daniel. Na gravação, o jovem aparenta estar sem nada nas mãos.

Na mesma nota que contradiz as imagens, a PM afirma que o comandante do 14º Batalhão “determinou a instauração de um inquérito policial militar, a fim de apurar as circunstâncias do fato, devendo ser concluído em um prazo de 40 dias”.

Informa ainda que as armas dos policiais foram recolhidas, e que serão periciadas. Durante a tarde de sexta, os familiares de Daniel fizeram um protesto, com pedidos de justiça, em frente ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde o corpo era periciado.