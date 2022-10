Caçador atira em búfalo e morre após chifrada do animal

O presidente da Federação Mexicana de Caça, Mario Alberto Canales Najjar, 64, morreu no último dia 7 de outubro após receber uma chifrada de um búfalo, na Argentina. Conforme o jornal espanhol El País, após ser baleado por Najjar, o animal se enfureceu e o atacou.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver toda a movimentação. Najjar estava armado com um rifle calibre .408 e conseguiu chegar a 30 metros do animal para efetuar o disparo. No entanto, seu tiro não conseguiu derrubar o búfalo que revidou.

Ainda segundo o El País, Canales Najjar estava em uma viagem de caça com três amigos em Punta Caballos, cerca de 200 quilômetros ao norte de Buenos Aires, quando o incidente ocorreu.

O guia turístico que acompanhava o grupo conseguiu arrastar Canales Najjar para longe do animal, que foi morto com cinco tiros, segundo relatos.

Como a área em que a caça estava ocorrendo não tem sinal de celular e é inacessível por estrada para ambulâncias, Canales Najjar foi levado ao hospital em um veículo particular em estado de choque. Ele foi declarado morto quando chegou na unidade de saúde. Uma autópsia revelou que ele havia sofrido fraturas de costela e esterno.

O Ministério Público abriu uma investigação sobre o incidente e para analisar as autorizações da empresa de Punta Caballos que organizou a viagem, especificamente para verificar se eles tinham a documentação necessária para caçar búfalos. Os três companheiros de Canales Najjar também serão interrogados para determinar quem contratou a empresa de caça esportiva, que cobra 500 dólares por dia pelas excursões.

Na Argentina, a caça esportiva é permitida em áreas determinadas, com regras específicas para conservar a vida selvagem.

Por UOL