Brasil ultrapassa EUA em adultos vacinados com 1ª dose

Nesta quinta-feira (12), o Brasil atingiu a marca de 73,9% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19, ultrapassando o percentual atingido pelos Estados Unidos, que já vacinou 71,5% de sua população.

O Brasil registra, desde o dia 13 de junho, média diária acima de 1 milhão de doses, enquanto os EUA aplica, atualmente, 730 mil doses diárias. Comparado com a quantidade de habitantes por país, o Brasil está atrás dos Estados Unidos, além da relação ao esquema vacinal completo.

O pais norte-americano imunizou totalmente 61,5% da população acima de 18 anos, contra 22,7% dos brasileiros.

Vacinação por estados

No Brasil, o estado de São Paulo é o que mais vacinou contra covid-19, com 66,7% da população adulta já imunizada com a primeira dose.

Com proporção ao número de habitantes, Mato Grosso do Sul é o que possui maior porcentagem de pessoas com o esquema vacinal completo, 36,5%.

Os dados são das plataformas coronavirusbra e Centers of Diseases Control (CDC), órgão de saúde pública dos EUA.

FONTE: REDETV NOTÍCIAS

