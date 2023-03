Bombeira Mirim presta socorro à vítima de acidente de trânsito

Colocando em prática os conhecimentos adquiridos no Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), a monitora Aelysandra Batista Gomes, 13, auxiliou, na quarta-feira (15/03), no atendimento de primeiros socorros a uma vítima de acidente de trânsito. O fato aconteceu na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

A monitora Gomes, como é chamada na turma do programa, relatou que estava retornando para casa, após mais uma manhã de monitoria, no Batalhão de Incêndios Florestais e Meio Ambiente (Bifma), quando presenciou o acidente entre duas motos, que colidiram.

“Naquele momento, vi quando uma mulher que estava em uma das motos, caiu no asfalto. E ali lembrei de todos os treinamentos que fazemos no programa Bombeiro Mirim, então minha primeira atitude foi segurar a cabeça dela para imobilizar, evitando uma fratura grave. Ela teve escoriações na barriga no momento da queda”, relatou.

Outras pessoas que estavam no local do acidente ligaram para o serviço de urgência e emergência. E uma delas registrou a atuação da bombeira mirim, que agiu de forma rápida e técnica até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em 2022, a monitora Gomes entrou no programa Bombeiro Mirim como aluna, retornando este ano na função de monitora. “Eu aprendi muito desde que comecei a participar do programa. Antes eu era muito tímida. Agora sou muito feliz por ter melhorado isso e ter aprendido tantas coisas que vou levar para a vida toda. Hoje, usei o que aprendi em uma situação inesperada e ajudei alguém”, concluiu a adolescentes.

Bombeiro Mirim

O Proebom é um projeto de responsabilidade social do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), tendo como foco a valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação de crianças e adolescentes. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar contribui com a sociedade amazonense no sentido de auxiliar na formação básica dos cidadãos.