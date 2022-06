Bolsonaro veta projeto para mudar “Dia do Índio” para “Dia do Índígena”

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou, integralmente, um projeto de lei que mudaria o dia 19 de abril – intitulado como “Dia do Índio” – para “Dia do Indígena”. Na justificativa para não mudar a nomeclatura, o governo argumentou que o termo atualmente usado é “consagrado no ordenamento e na cultura pátrias”.

A proposta de mudança havia sido sugerida pela deputada indígena Joenia Wapichana (Rede-RR), que foi a primeira mulher indígena a exercer o cargo de parlamentar no Brasil.

Wapichana nasceu na comunidade indígena Cabeceira do Truarú, localizada na região Murupú, em Boa Vista, Roraima.