Bolsonaro publica nomeação de novo comandante do CMA

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação do general de Exército Achilles Furlan Neto, para exercer o cargo de Comandante Militar da Amazônia (CMA). Furlan deve assumir o posto em setembro deste ano.

No mesmo ato, o presidente nomeia o general de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, para exercer o cargo de Comandante Logístico, “ficando exonerado, ex-officio, do cargo de Comandante Militar da Amazônia”.

Ainda no ato, Bolsonaro exonerou a partir de 31 de julho de 2021, por necessidade do serviço, o general de Divisão Combatente Sérgio Schwingel, do Comando do Exército, do cargo de 2º Subchefe do Estado-Maior do Exército, passando à situação de adido ao Comando Militar da Amazônia.

FONTE: D24AM

Comentarios