Bolsonaristas hostilizam Alexandre de Moraes em Nova York

Na noite deste domingo (13), o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi xingado por brasileiros bolsonaristas em um restaurante, em Nova York , nos Estados Unidos.

Em um dos vídeos compartilhado nas redes sociais, o ministro é abordado por um homem dentro de um restaurante. O brasileiro que está gravando acusa Moares de estar gastando o “dinheiro do povo brasileiro” em frases que intercalam entre a português e inglês. Ao final do vídeo, o homem xinga o ministro do Supremo de ” vagabundo” e comemora com outras pessoas que estão fora do restaurante. Veja:

De Moraes tendo um encontro romântico em NY 🫶🏻 pic.twitter.com/vIkpcUhLXU — patriotas_news (@patriotas_news) November 14, 2022

O ministro do Supremo está em Nova York para participar do Lide Brazil Conference , no HCNY (Harvard Club of New York), com outros cinco ministros da Corte: Dias Toffoli, Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

Em outro vídeo publicado nas redes, Moraes aparece saindo do restaurante e novamente é hostilizado por bolsonaristas que dizem estar fazendo um manifesto. Na mesma noite, os ministros do STF Luis Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski passaram pela mesma situação.

Chamaram ele de cabeça de que? Bora Brasil! 👊🇧🇷#BrazilWasStolen #BrazilianSpring #SOSFFAA#FoxNews#AlexandreDeMoraesNaCadeia pic.twitter.com/fyjP1LwJin — Gabriel Nerger (@GabrielNerger) November 14, 2022

