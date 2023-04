Blumenau anuncia férias na rede municipal após ataque a creche

A Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina , anunciou que irá antecipar as férias escolares na rede municipal de ensino – a ação ocorre após um ataque matar quatro crianças em uma creche e ferir outras cinco na última quarta-feira (5).

Segundo o gestão municipal, o objetivo é contratar empresas de segurança privada para as escolas e creches da cidade. As férias de uma semana devem ter início já nesta segunda-feira (10). As aulas retornam em 17 de abril.

A Secretaria de Estado da Educação informou que as aulas na rede estadual de ensino serão mantidas na próxima semana. O Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina afirmou que as aulas na rede particular também devem acontecer.

Medidas como a instalação de 125 câmeras nas escolas do município já foram anunciadas pelo município.