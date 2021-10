Beneficiários do INSS podem solicitar benefícios nos cartórios

O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, iniciou a partir de outubro um projeto-piloto em que os segurados podem solicitar dois benefícios da Previdência Social em sete cartórios das cinco regiões do país.

A iniciativa vale para o salário-maternidade e pensão por morte e facilita a vida do cidadão que vive em cidades onde não há agências do INSS.

O segurado pode solicitar o salário-maternidade no cartório no momento de registrar o nascimento de uma criança e a pensão por morte ao pedir a certidão de óbito de uma pessoa.

A iniciativa é fruto de um protocolo de intenções assinado entre o INSS e a Associação dos Cartórios de Registro Civil.

A alternativa traz mais comodidade e agilidade para os cidadãos, sobretudo para aqueles que vivem em cidades onde não há agências do INSS.

Hoje, o INSS tem 1.557 agências que recebem solicitações de benefícios como salário maternidade e pensão por morte. A intenção é que população possa fazer o pedido de benefícios também nos 7.650 cartórios de Registro Civil que estão presentes em todos os municípios brasileiros.

Durante o projeto piloto, que será realizado por 30 dias, serão verificadas as eventuais dificuldades no processo para que seja possível realizar aperfeiçoamentos.

Ao final desse período, os resultados serão levados a uma análise do Conselho Nacional de Previdência Social, que decidirá se esse atendimento em cartórios será oficializado, com implantação em todo o país e para todo segurado do INSS.

Comentarios