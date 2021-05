Bebê é levado a hospital com mais de 30 lesões pelo corpo

Uma bebê de seis meses foi levada a um hospital em Anápolis, a 55 km de Goiânia (GO), com mais de 30 lesões pelo corpo. A médica que a atendeu chamou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar pois suspeitou de maus-tratos. As informações são do G1.

O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (10), por volta das 22h30, na Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica, em Anápolis. O pai da criança foi levado à delegacia, mas disse à polícia que não sabia o motivo dos hematomas, e foi liberado.

A menina está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Goiânia, e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo a mãe informou ao Conselho Tutelar e à PM, o pai estava com a menina no colo quando percebeu que ela não estava bem.

“A mãe disse que o bebê estava ‘molinho’ no colo do pai e acionou o Corpo de Bombeiros, que levou a criança ao hospital. A mãe foi junto acompanhando”, disse o conselheiro tutelar Miqueias Duarte, ao G1.

De acordo com Miqueias, o Conselho Tutelar aguarda um parecer da Polícia Civil informando se o caso tem relação com maus-tratos. A criança segue acompanhada pela mãe no hospital. Não há denúncias anteriores relacionadas aos pais junto ao conselho.

Comentarios