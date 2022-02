Balão cai sobre avião no Aeroporto de Guarulhos

Um balão caiu no pátio do aeroporto de Guarulhos neste domingo (20), com sua bandeira cobrindo um Boeing 737 da Gol. O incidente não deixou feridos, mas é um risco à segurança.

A ocorrência de balões não é novidade nos arredores do aeroporto de Guarulhos. Situações críticas, com aeronaves fazendo alterações de rota e altitude durante procedimentos de aproximação são fato corriqueiro.

Uma colisão em voo poderia resultar numa tragédia. No solo, o balão poderia dar início a um incêndio ou uma explosão, caso sua tocha entrasse em contato com o combustível das aeronaves.

Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o balão cai sobre a aeronave.

O balão que caiu neste domingo tinha o símbolo do SBT e personagens da emissora. Em nota, a empresa afirmou que não possui relação com o balão e repudiou o ato.

“O SBT esclarece que o balão que caiu nesse domingo dia 20 no Aeroporto de Guarulhos não tem qualquer relação com a empresa. A emissora é contra a soltura de balões e espera que as autoridades apurem a responsabilidade pela autoria do fato”, diz.

