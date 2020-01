Bairros de Manaus ficam sem água nesta terça-feira; confira

As ações do Monte das Oliveiras e do Mocó visam equalizar a pressão de água nos reservatórios e, com isso, reduzir o número de eventuais vazamentos de rede nas áreas da cidade, segundo a empresa.

Parque 10

Conj. Anavilhas

Conj. Castelo Branco

Conj. Jardim Yolanda

Parte Bairro da União

CJ Arthur Reis

Jardim Oriente

Shangrila

Bairro Parque das Laranjeiras

Conj. Jauaperi

Conj. Pindorama

Conj. Meridional

Conj. Parque Tropical

Conj. Belo Horizonte

Conj. Califórnia

Conj. Jardim Itália

Conj. Nova Friburgo

Conj. Vila do Reis

Conj. Novo Horizonte

Conj. Barra Bela

Cond. Ipanema

Conj. Jardim Primavera

Morro da Liberdade

Santa Luzia

Colônia Oliveira Machado

Educandos

São Lázaro

Betânia

Crespo

Vila Humaitá

Conj. Morada do Sol

Cond.João Paulo IV

Cond.Vale do Sol

Conj, Vila Rica

Conj. Monte Libano

Conj. Parque dos Rios II

Nossa Senhora das Graças

Vieiralves

Adrianópolis

Conj. Adrianópolis

Conj. Manauense

Conj. Jardim Amazonas

Conj. Vila Amazonas

Praça 14

Cachoeirinha

São Francisco

Aleixo.

Conj. Ica Paraíba

Conj. Celetra

Raiz

Conj. Costa e Silva

Conj. Eldorado

Hospital 28 de Agosto

Presidente Vargas

São Geraldo

Centro

Aparecida

Chapada

Conj. Tocantins

Conj. Haydea

São Jorge

Vila da Prata

Conj. Vitória Regia

Conj. Jardim dos Bares

São Raimundo

Santo Antônio

Conj. Bancários

Gloria

Cond. Portal do Rio Negro

Petrópolis

Parte do Japiim

Jardim Petrópolis

Parte da Raiz

Parte do São Francisco

Japinlândia

São Sebastião

Coroado

Armando Mendes

Conj. Ouro Verde

Tiradentes

Conj. Petros

Conj. Asteca

Conj. Acariquara

Conj. Carijó

Conj. Der-Am

Colina do Aleixo

Res. Parque Verde

Cond. La Ville

Vila Parque

Res. Stillus

Conj. João Bosco

Hospital João Lúcio

Japiim

Conj. 31 de Março I e II

Lagoa Verde

Crespo

Distrito Industrial. São José I e II, Zumbi I e III.

Monte das Oliveiras

Monte Pascoal

Pq. Florestal

Monte Cristo

Com. Luis Otavio

Lot. Fortaleza

Sta. Tereza

Com. Peniel

Lot. Raquel

Vitoria Regia

Vista Alegre

Lot. Agnus Dey

Cidadão XII

Conj. Vila da Barra

Comunidade Nobre